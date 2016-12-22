بالفيديو: أراد مراقبة النساء في الحمام... فانقلب السحر على الساحر!

قام رجل من الجنسية الروسية بوضع كاميرا سرية في حمام مخصّص للنساء بغية مراقبة السيدات اللواتي يدخلن إليه. لكن ما لم يكن يعلمه الرجل أن جهاز الكاميرا كان يسجّل اللحظات التي كان يحاول خلالها أن يجد مكانًا مناسبًا لتركيبه خلف سلة المهملات

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وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي حيث ظهر الرجل الخمسيني وهو يكرر محاولاته لتعديل مكان كاميرا المراقبة

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واللافت هو أن هذا الشريط سيساعد السلطات بالقبض على الرجل بعد محاولات عدّة لتوقيفه بسبب أعمال مماثلة قد ارتكبها سابقًا.

