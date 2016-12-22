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بالفيديو: شرطي يتعاطى المخدرات خلال العمل

publishing date: 22/12/2016 11:13:54
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بالفيديو: شرطي يتعاطى المخدرات خلال العمل
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قام شرطي بريطاني بتصوير مقطع فيديو يظهر فيه زميله وهو يتعاطى المخدرات داخل سيارة تابعة للدورية خلال ساعات الخدمة، ثم أرسله للمسؤولين عنه في قسم الشرطة

.

وكان الشرطي لويس مونتيرو يتعاطى مادة الكوكايين ممّا تسبّب بفصله من عمله الذي التحق به منذ عام واحد فقط، إضافة الى تغريمه بمبلغ من المال

.

واللافت، هو أنه لا يبدو واضحًا في شريط الفيديو ما إذا كان مونتيرو على علم بأن زميله يصوّره، إلا أنه بدا مسترخيًا عند تناول المخدرات

.

وقال متحدّث باسم الشرطة إن الشرطي فعل الصواب عند تصوير زميله لأنه من الضروري أن يتم معاقبة السلوك السيئ من قبل القانون.

 
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