بالفيديو: شرطي يتعاطى المخدرات خلال العمل

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قام شرطي بريطاني بتصوير مقطع فيديو يظهر فيه زميله وهو يتعاطى المخدرات داخل سيارة تابعة للدورية خلال ساعات الخدمة، ثم أرسله للمسؤولين عنه في قسم الشرطة
.
وكان الشرطي لويس مونتيرو يتعاطى مادة الكوكايين ممّا تسبّب بفصله من عمله الذي التحق به منذ عام واحد فقط، إضافة الى تغريمه بمبلغ من المال
.
واللافت، هو أنه لا يبدو واضحًا في شريط الفيديو ما إذا كان مونتيرو على علم بأن زميله يصوّره، إلا أنه بدا مسترخيًا عند تناول المخدرات
وقال متحدّث باسم الشرطة إن الشرطي فعل الصواب عند تصوير زميله لأنه من الضروري أن يتم معاقبة السلوك السيئ من قبل القانون.