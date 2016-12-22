باسيل: هناك تصحيح ميثاقي للمسيحيين في الحكومة الجديدة

أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل أن الاصلاحات أساسية في قانون الانتخاب، مشيرا الى أن العمل جار على اعادة عدد مقاعد مجلس النواب الى 108 بدل الـ 128 وأن يكون هناك نوابا لتمثيل اللبنانيين المنتشرين بـ 6 مقاعد.

الإعلان

* حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية





ولفت بعد اجتماع التكتل الاسبوعي الى ان القانون الارثوذكسي هو القانون الوحيد الذي يحقق التمثيل الصحيح، مشددا على اننا مستعدون للتضحية لأي قانون يحقق المناصفة وعدالة التمثيل ووحدة المعايير.وشدد باسيل على أن هناك تصحيح ميثاقي للمسيحيين في الحكومة الجديدة، وكان يفترض ان ينال حزب الكتائب مقعدا لكن القرار يعود اليه وحقيبة المردة اُخذت من حصة رئيس مجلس النواب نبيه بري والمقارنة لا تجوز بين الموضوعين.وعن القانون الانتخابي أوضح باسيل أن التيار ما زال على موقفه المبدئي أي اعتماد النظام الارتوذوكسي معتبرا ان هذا القانون يؤمن التمثيل الطائفي الصحيح و مستعدون للتنازل إذا رأينا إمكانية إنجاز قانون نوعي.وأضاف: "هذه الحكومة هي حكومة انتخابات ولا نرى فيها أعراف والبيان الوزاري مستوحى من خطاب القسم الرئاسي"