شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 23 كانون الأول
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
03:00
نهاركم سعيد
القائمة
منوعات
منذ 15 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

رحلة بدايتُها الأربعاء المقبل وليلة رأس السنة "مِش مُمكن تتوَقّعوا النهاية"

publishing date: 22/12/2016 11:26:57
episodes
رحلة بدايتُها الأربعاء المقبل وليلة رأس السنة &quot;مِش مُمكن تتوَقّعوا النهاية&quot;
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

 

"الحقيقة دائماً ثابتة، أو الحقيقة مُمكن تكون مركّبة، يمكن لتلاقي حقيقة معيّنة، حقيقتَك، هويّتَك، إنت مين، بدّك تِرجع ترَكِّبها شَقفة شقفة، بتصير تفتّش عن خيط، عن دليل، عن معلومة، أو حتّى عن كلمة ممكن توَصّلَك. وفجأة حرف واحد بغيّر كلّ المعادلة، يمكن تكون هالحقيقة أجزاء، وكلّ جزء يِطلع بمَطرح، ولَتجَمِّع كلّ جزء بدّك تروح لهونيك.... ورِحت".

 

منذ ما يُقارب الأسبوع، والإعلامي مالك مكتبي يُطلّ في إعلانٍ خاص على شاشتي ال"LBCI" وال"LDC"، مُعلناً للمشاهدين عن رحلة مصيريّة قام بها، وستُكشف تفاصيلُها ليلة رأس السنة.

 

مكتبي الذي اختبر مع مشاهديه على مرّ السنوات تجارب مُفرحة وأخرى مؤلمة، وعاش معهم لحظات ما زالت محفورة بالذاكرة، يَكشف أنّ "اللّي أنا عشتو هالمرّة واللّي رح تعيشوا معي ليلة رأس السنة، أنا لا شفتو ولا عشت مثلو من قبل".

 

أحداث القصّة انطلقت منذ أكثر من عام، وبدايتها ستكون يوم الأربعاء 28 كانون الأوّل إستثنائيّاً الساعة الثامنة والنصف. أمّا، ليلة رأس السنة السبت 31 كانون الأوّل الساعة الثامنة والنصف... ف"مِش مُمكن تتوَقّعوا النهاية".

 

لمشاهدة الإعلانات الترويجيّة


الإعلان





 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact