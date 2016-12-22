شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 23 كانون الأول
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
03:00
نهاركم سعيد
القائمة
أخبار محلية
منذ 14 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

انصاري التقى الحريري: نأمل أن تكون الحكومة قادرة على مواجهة التحديات

publishing date: 22/12/2016 12:35:46
episodes
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
اعتبر نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون العربية والافريقية حسين جابر انصاري أن ما شهده لبنان من تطورات سياسية في الفترة الاخيرة والتوافق والانسجام بين الافرقاء على الساحة اللبنانية ادى الى انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية، معربا بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري عن امله في ان تكون الحكومة الجديدة قادرة على مواجهة كل التحديات التي يعاني منها لبنان في هذه المرحلة.
الإعلان

وقال: "تطرقتنا خلال اللقاء الى مختلف التطورات السياسية والى العلاقات الثنائية بين البلدين ونامل ان نشهد التعاون بين البلدين خلال عهد حكومة الحريري". 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact