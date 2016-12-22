انصاري التقى الحريري: نأمل أن تكون الحكومة قادرة على مواجهة التحديات

اعتبر نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون العربية والافريقية حسين جابر انصاري أن ما شهده لبنان من تطورات سياسية في الفترة الاخيرة والتوافق والانسجام بين الافرقاء على الساحة اللبنانية ادى الى انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية، معربا بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري عن امله في ان تكون الحكومة الجديدة قادرة على مواجهة كل التحديات التي يعاني منها لبنان في هذه المرحلة.

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وقال: "تطرقتنا خلال اللقاء الى مختلف التطورات السياسية والى العلاقات الثنائية بين البلدين ونامل ان نشهد التعاون بين البلدين خلال عهد حكومة الحريري".