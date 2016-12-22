الرياضي حامل اللقب يصعد للمركز الثالث بفوزه على التضامن

صعد الرياضي بيروت حامل اللقب للمركز الثالث في الدوري اللبناني لكرة السلة باكتساحه مضيفه التضامن الزوق 104-82 بعد مباراة مثيرة اليوم الخميس، وبدأ الرياضي المواجهة بقوة عندما تقدم 20-9 قبل أن يستعيد التضامن توازنه ويدرك التعادل في نهاية الربع الأول 26-26. وبقيت المباراة متقاربة قبل أن يتقدم حامل اللقب في نهاية الربع الثاني 49-46.

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واستفاد الرياضي من انهيار دفاع منافسه ليتقدم في نهاية الربع الثالث 76-60 وفي الربع الأخير واصل الفريق الضيف هيمنته ليحسم المباراة بفضل تألق الصربي برانكو سفتكوفيتش الذي قاد فريقه الرياضي للفوز بتسجيله 25 نقطة في سلة فريقه السابق التضامن.

كما ساهم النيجيري الادي أمينو في هذا الانتصار بتسجيله 23 نقطة نقطة واستحواذه على تسع كرات مرتدة وتقديمه خمس تمريرات حاسمة وأضاف جان عبد النور 17 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة.وتألق الأمريكي ايرفين موريس بتسجيله 27 نقطة منها 15 نقطة من خمس تسديدات ثلاثية واضاف مواطنه موريس كيمب 19 نقطة ولكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقهما التضامن خسارته الثانية هذا الموسم.

وينفرد الهومنتمن الفريق الوحيد الذي لم يخسر بصدارة الترتيب برصيد 15 نقطة من خمس مباريات يليه بيبلوس بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن فرق الرياضي والتضامن واللويزة.