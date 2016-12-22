قد تصل إلى 1200 دولار.. إليكم أسعار حفلات رأس السنة في لبنان

يتساءل الكثيرون عن اسعار بطاقات حفلات ليلة رأس السنة في لبنان، والإجابة تأتي على الشكل التالي: تبدأ أغلب الحفلات بـ150 دولار أميركي على الشخص الواحد وقد تصل إلى الـ1200 دولار في بعض الأماكن.

فالحفل الّذي يجمع كلّ من وائل كفوري ونجوى كرم وملحم زين ليلة رأس السنة تتراوح أسعار بطاقاته من 450$ وتصل الى 1200$ كلّما اقتربنا من المسرح.

أمّا من يريد أن يشاهد حفل أيمن زبيب وناصيف زيتون، فالأسعار تتراوح بين 200$ و500$. ويبدأ حفل كل من عاصي الحلاني وملحم زين وميشال فاضل بـ250$ ويصل الى 650$ على الشخص.

وفي حفل صابر الرباعي وسعد رمضان وجويل، الأسعار هي 250$ 300$ و400$ وذلك حسب الطاولة وقربها من المسرح. وأسعار حفل أيمن زبيب وجوزيف عطية ومحمد خيري هي 220$ و275$ و330$ و385$.