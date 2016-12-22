هل تزوّجت أحلام مستغانمي للمرة الخامسة؟

إستفزّ أحد روّاد موقع التواصل الإجتماعي تويتر الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي بتغريدةٍ كتب فيها "أحلام مستغانمي تقول للنساء "الأسود يليق بك" و"لا تنحني له" و"لا تتصلي به" وهي تزوجت أكثر من خمس مرات، كان أخرهم ملياردير خليجي".

وخرجت أحلام مستغانمي عن صمتها وردّت على النّاشط الذي حذف تغريدته فيما بعد، فكتبت "مجدداً 20 رتويت لصورتي مع ابني غسان على أنه زوجي "الخامس"! أتمنى أن أتعرّف على الأربعة الآخرين (عدا أخي ياسين الذي قيل أنه زوجي) عيب!".

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