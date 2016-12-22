هل تزوّجت أحلام مستغانمي للمرة الخامسة؟

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هل تزوّجت من جديد؟
إستفزّ أحد روّاد موقع التواصل الإجتماعي تويتر الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي بتغريدةٍ كتب فيها "أحلام مستغانمي تقول للنساء "الأسود يليق بك" و"لا تنحني له" و"لا تتصلي به" وهي تزوجت أكثر من خمس مرات، كان أخرهم ملياردير خليجي".
وخرجت أحلام مستغانمي عن صمتها وردّت على النّاشط الذي حذف تغريدته فيما بعد، فكتبت "مجدداً 20 رتويت لصورتي مع ابني غسان على أنه زوجي "الخامس"! أتمنى أن أتعرّف على الأربعة الآخرين (عدا أخي ياسين الذي قيل أنه زوجي) عيب!".
مجددا 20 رتويت لصورتي مع ابني غسان على أنه زوجي " الخامس " !
أتمنى أن أتعرّف على الأربعة الآخرين ( عدا أخي ياسين الذي قيل أنه زوجي) عيب ! https://t.co/lfY6wlRNPO
— أحلام مستغانمي (@AhlamMostghanmi) December 20, 2016
مجددا 20 رتويت لصورتي مع ابني غسان على أنه زوجي " الخامس " !
أتمنى أن أتعرّف على الأربعة الآخرين ( عدا أخي ياسين الذي قيل أنه زوجي) عيب ! https://t.co/lfY6wlRNPO