ريما خشيش الى العالمية

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وشوشنيصليلي ادعيلي خليني جذابةاسحبني واشطبني من اهلي واحزابياعبطني اغمرني احملني اشقلني وخدني خدنيهذه هي كلمات أغنية "وشوشني" للفنان ريما خششيش والت تحمل أسطوانة من 15 أغنية.هذا الألبوم حاز على المرتبة الرابعة على قائمة صحيفة تروو لافضل عشر اصدارات في العالم لسنة 2016.وَشْوِشْني هي الاسطوانة السادسة لريما خشيش بعد هوى (2013)، من سحر عيونك (2012)، فلك (2008)، يا لللّي (2006)، قطار الشرق (2002).تتضمن الاسطوانة 15 اغنية وهي:1.أتمنَّى: كلمات وألحان فؤاد عبد المجيد2.إجاني إتّصال: كلمات وألحان ربيع مروّة3.وَشْوِشْني: كلمات وألحان ربيع مروّة4.عندي إحساس: كلمات وألحان ربيع مروّة5.الشمس: كلمات إيتيل عدنان/إقتباس ربيع مروّة، ألحان ريما خشيش وربيع مروّة6.من بين ظِبا: كلمات وألحان فؤاد عبد المجيد7.وين ما كان: كلمات وألحان ربيع مروّة8.وأنا ناطرة: كلمات إيتيل عدنان/إقتباس ربيع مروّة، ألحان ريما خشيش وربيع مروّة9.وقتي قَصير: كلمات ربيع مروّة، ألحان كول بورتر My Heart Belongs to Daddy10.ما فيك تْعود: كلمات وألحان ربيع مروّة11.عُمر الخيّام: كلمات إيتيل عدنان/إقتباس ربيع مروّة، ألحان ريما خشيش وربيع مروّة12.لاهٍ وخَليُّ البال: كلمات وألحان فؤاد عبد المجيد13.تعا بوس: كلمات وألحان ربيع مروّة14.هالحلو المحبوب: كلمات ربيع مروّة ألحان ريما خشيش وربيع مروّة15.كْتَابْ: كلمات إيتيل عدنان/ربيع مروّة، ألحان ربيع مروّةبدأت الفنانة ریما خشیش مسیرتھا الفنیّة في ُعمر الثمانیة سنوات حیث شاركت في برنامج الھُواة "لیالي لبنان" وانضمت الى فرقة بیروت للموسیقى العربیة بقیادة المایسترو سلیم سحاب حیث قّدمت الموشحات والأدوار القدیمة بإطار حفلات في لبنان وجولات في العالم العربي وأوروبا . خریجة الجامعة اللبنانیة الأمیركیة والمعھد الوطني العالي للموسیقى- الكونسرفتوار حیث ، یما في صیف كل عام دعوة لولایة ماساتشوستس للمشاركة في تعلیم الغناء العربيضن اطار Arabic Music Retreat في جامعة ماونت هوليوك بادارة المؤلف الموسيقي والكمان سیمون شاھین. كما تد ِّرس مادة الموسیقى العربیة في الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية .