ريما خشيش الى العالمية

وشوشني
صليلي ادعيلي خليني جذابة
اسحبني واشطبني من اهلي واحزابي
اعبطني اغمرني احملني اشقلني وخدني خدني
هذه هي كلمات أغنية "وشوشني" للفنان ريما خششيش والت تحمل أسطوانة من 15 أغنية.
هذا الألبوم حاز على المرتبة الرابعة على قائمة صحيفة تروو لافضل عشر اصدارات في العالم لسنة 2016.
وَشْوِشْني هي الاسطوانة السادسة لريما خشيش بعد هوى (2013)، من سحر عيونك (2012)، فلك (2008)، يا لللّي (2006)، قطار الشرق (2002).
تتضمن الاسطوانة 15 اغنية وهي:
1.
أتمنَّى: كلمات وألحان فؤاد عبد المجيد
2.
إجاني إتّصال: كلمات وألحان ربيع مروّة
3.
وَشْوِشْني: كلمات وألحان ربيع مروّة
4.
عندي إحساس: كلمات وألحان ربيع مروّة
5.
الشمس: كلمات إيتيل عدنان/إقتباس ربيع مروّة، ألحان ريما خشيش وربيع مروّة
6.
من بين ظِبا: كلمات وألحان فؤاد عبد المجيد
7.
وين ما كان: كلمات وألحان ربيع مروّة
8.
وأنا ناطرة: كلمات إيتيل عدنان/إقتباس ربيع مروّة، ألحان ريما خشيش وربيع مروّة
9.
وقتي قَصير: كلمات ربيع مروّة، ألحان كول بورتر My Heart Belongs to Daddy
10.
ما فيك تْعود: كلمات وألحان ربيع مروّة
11.
عُمر الخيّام: كلمات إيتيل عدنان/إقتباس ربيع مروّة، ألحان ريما خشيش وربيع مروّة
12.
لاهٍ وخَليُّ البال: كلمات وألحان فؤاد عبد المجيد
13.
تعا بوس: كلمات وألحان ربيع مروّة
14.
هالحلو المحبوب: كلمات ربيع مروّة ألحان ريما خشيش وربيع مروّة
15.
كْتَابْ: كلمات إيتيل عدنان/ربيع مروّة، ألحان ربيع مروّة
بدأت الفنانة ریما خشیش مسیرتھا الفنیّة في ُعمر الثمانیة سنوات حیث شاركت في برنامج الھُواة "لیالي لبنان" وانضمت الى فرقة بیروت للموسیقى العربیة بقیادة المایسترو سلیم سحاب حیث قّدمت الموشحات والأدوار القدیمة بإطار حفلات في لبنان وجولات في العالم العربي وأوروبا . خریجة الجامعة اللبنانیة الأمیركیة والمعھد الوطني العالي للموسیقى- الكونسرفتوار حیث ، یما في صیف كل عام دعوة لولایة ماساتشوستس للمشاركة في تعلیم الغناء العربي
ضن اطار Arabic Music Retreat في جامعة ماونت هوليوك بادارة المؤلف الموسيقي والكمان سیمون شاھین. كما تد ِّرس مادة الموسیقى العربیة في الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية .