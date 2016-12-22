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الصليب الأحمر: عملية الإجلاء من حلب أنجزت

publishing date: 22/12/2016 17:38:09
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الصليب الأحمر: عملية الإجلاء من حلب أنجزت
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس إن عملية إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من شرق حلب ومن قريتين شيعيتين في محافظة إدلب التي استمرت أسبوعا قد أنجزت.
 وقالت كريستينا ارمسترونج المتحدثة باسم اللجنة "كل المدنيين الذين طلبوا الرحيل غادروا وأيضا الجرحى والمقاتلين."
 وقادت اللجنة العملية المعقدة في جو شتوي شديد البرودة بمساعدة الهلال الأحمر العربي السوري.
 واشار الجيش السوري إنه استعاد السيطرة على حلب بالكامل اليوم الخميس بعد إخلاء آخر معقل للمعارضة ليحقق الرئيس السوري بشار الأسد أكبر نصر في الحرب المستعرة منذ نحو ستة أعوام.
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