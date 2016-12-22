معلومات لـ"الجمهورية": ايرولت سيزور الرياض لمحاولة استعادة هبة الـ3 مليارات

علمت "الجمهورية" أنّ وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت كان واضحاً أمام مَن التقاهم من مسؤولين، شارحاً مسعاه لاستعادةِ هبة المليارات الثلاثة السعودية من الأسلحة الفرنسية المتطوّرة التي بوشِر بتصنيعها في مصانع بلاده، وأنّ توجيهات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند صريحة وجازمة للقيام بكلّ المساعي التي تؤدي إلى هذه الخطوة.

وقد أبلغ إيرولت المسؤولين اللبنانيين أنه سيكون قريباً في الرياض لهذه الغاية.