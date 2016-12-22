شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 23 كانون الأول
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
03:00
نهاركم سعيد
القائمة
صحف اليوم
منذ 3 ساعات
 مشاركة
 مشاركة

معلومات لـ"الجمهورية": ايرولت سيزور الرياض لمحاولة استعادة هبة الـ3 مليارات

publishing date: 22/12/2016 23:51:11
episodes
معلومات لـ&quot;الجمهورية&quot;: ايرولت سيزور الرياض لمحاولة استعادة هبة الـ3 مليارات
الإعلان
مقالات ذات صلة
فوز اللويزة على الرياضي بنتيجة 77-71 في إطار المرحلة الثالثة من...
فوز اللويزة على الرياضي بنتيجة 77-71 في إطار المرحلة الثالثة من...
فوز اللويزة على الرياضي بنتيجة 77-71 في إطار المرحلة الثالثة من...
فوز اللويزة على الرياضي بنتيجة 77-71 في...
فوز فريق الرياضي بيروت على إتحاد ميروبا بنتيجة 106-75 في إطار...
فوز فريق الرياضي بيروت على إتحاد ميروبا بنتيجة 106-75 في إطار...
فوز فريق الرياضي بيروت على إتحاد ميروبا بنتيجة 106-75 في إطار...
فوز فريق الرياضي بيروت على إتحاد ميروبا...
فريق الشانفيل يفوز على الرياضي بنتيجة 83 -70 في افتتاح بطولة...
فريق الشانفيل يفوز على الرياضي بنتيجة 83 -70 في افتتاح بطولة...
فريق الشانفيل يفوز على الرياضي بنتيجة 83 -70 في افتتاح بطولة...
فريق الشانفيل يفوز على الرياضي بنتيجة...
اوساط للراي: الرياض تعيد وضع لبنان على خريطة اهتماماتها
اوساط للراي: الرياض تعيد وضع لبنان على خريطة اهتماماتها
اوساط للراي: الرياض تعيد وضع لبنان على خريطة اهتماماتها
اوساط للراي: الرياض تعيد وضع لبنان على...
باريس تأمل بتنفيذ برنامج لتسليح الجيش اللبناني علقته الرياض
باريس تأمل بتنفيذ برنامج لتسليح الجيش اللبناني علقته الرياض
باريس تأمل بتنفيذ برنامج لتسليح الجيش اللبناني علقته الرياض
باريس تأمل بتنفيذ برنامج لتسليح الجيش...
خسارة فريق الرياضي اللبناني أمام زيانجيغ الصيني بنتيجة 96-88 ضمن...
خسارة فريق الرياضي اللبناني أمام زيانجيغ الصيني بنتيجة 96-88 ضمن...
خسارة فريق الرياضي اللبناني أمام زيانجيغ الصيني بنتيجة 96-88 ضمن...
خسارة فريق الرياضي اللبناني أمام...
نهاية الربع الثاني بتقدم زيجيانغ الصيني على الرياضي اللبناني...
نهاية الربع الثاني بتقدم زيجيانغ الصيني على الرياضي اللبناني...
نهاية الربع الثاني بتقدم زيجيانغ الصيني على الرياضي اللبناني...
نهاية الربع الثاني بتقدم زيجيانغ الصيني...
الرياضي اللبناني يحرز المركز الثاني في بطولة اندية آسيا
الرياضي اللبناني يحرز المركز الثاني في بطولة اندية آسيا
الرياضي اللبناني يحرز المركز الثاني في بطولة اندية آسيا
الرياضي اللبناني يحرز المركز الثاني في...
عرض المزيد
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

علمت "الجمهورية" أنّ وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت كان واضحاً أمام مَن التقاهم من مسؤولين، شارحاً مسعاه لاستعادةِ هبة المليارات الثلاثة السعودية من الأسلحة الفرنسية المتطوّرة التي بوشِر بتصنيعها في مصانع بلاده، وأنّ توجيهات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند صريحة وجازمة للقيام بكلّ المساعي التي تؤدي إلى هذه الخطوة.

وقد أبلغ إيرولت المسؤولين اللبنانيين أنه سيكون قريباً في الرياض لهذه الغاية.

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact