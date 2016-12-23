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بري للحريري: أنا جاهز للجلسة

publishing date: 23/12/2016 00:00:09
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بري للحريري: أنا جاهز للجلسة
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علمت "الجمهورية" أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري اتّصَل ليل الأربعاء بالرئيس سعد الحريري، وجرى حوار طويل بينهما حول موضوع البيان الوزاري وجلسة الثقة.

 
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وبدا مِن جوّ الاتصال أنّ بري يستعجل عقدَ جلسة الثقة، وقال للحريري: "أنا جاهز للجلسة"، وحضَّه على إقرار البيان الوزاري قبل غدٍ السبت، على اعتبار أنه إذا أحيلَ إلى مجلس النواب بـ 126 نسخة قبل الثانية عشرة ظهر السبت، ففي الإمكان الشروع في توزيعه على النواب، على أن تُعقد جلسة الثقة لثلاثة أيام بدءاً مِن الثلثاء 27 الجاري وتستمرّ الأربعاء والخميس نهاراً ومساءً.

 

وراى بري "انّ الجوّ مشجّع في موضوع إقرار البيان الوزاري، فلا تعقيدات ولا أمور يمكن أن تؤخّره، لكن حتى الآن لم أتبلغ شيئاً من الحريري حول الجلسة".

 

وأفاد بري أمام زواره أن "الأجواء التي تتعلق بقانون الانتخاب تحصل وسط حراك جدي وقد بدأنا مع "حزب الله" و"تيار المستقبل" النقاشات المطلوبة وعقدنا جلستين حتى الآن".

 
واعتبر بري أن كلام وزير الخارجية جبران باسيل بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح أمس يمهّد بشكلٍ ما للوصول إلى الانتخابات على أساس «الستين» كأمر واقع. 
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