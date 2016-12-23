الجميّل لـ"الجمهورية": لاعطاء عون فترة سماح

دعا النائب نديم الجميّل إلى إعطاء رئيس الجمهورية "فترةَ سماح، لأن لا يمكننا أن نحكم على العهد وهو في بداية انطلاقته".

وأكّد الجميّل لـ"الجمهورية" أنّ "الحكومة ولِدت نتيجة نجاح "حزب الله" في فرضِ شروطه على الجميع، فهذه حكومة تحجيمات، وهنا لا أقصد حزبَ الكتائب فقط، بل كلّ القوى السياسية"، لافتاً الى "أنّ "حزب الله" حاولَ تحجيم حصّة رئيس الجمهورية أوّلاً عبر فرضِ أسماء من "8 آذار" وزراء وديعة في حصّته".