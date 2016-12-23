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غولن يجدد إدانته لاغتيال السفير الروسي في أنقرة

publishing date: 23/12/2016 00:30:14
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غولن يجدد إدانته لاغتيال السفير الروسي في أنقرة
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كرر الداعية التركي فتح الله غولن إدانته لعملية اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة، نافيا التهم الموجهة إليه من الحكومة التركية.

    

وقدم غولن التعازي لجميع الشعب الروسي وخصوصا قياداته.

    

وبحسب وسائل الاعلام التركية، فان المحققين عثروا على كتب حول منظمة غولن خلال مداهمة منزل الشرطي التركي مولود ميرت التينتاش واستعرضوا العلاقات التي اقامها الشرطي. 

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