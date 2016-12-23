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داعش ينشر فيديو يظهر إحراق جنديين تركيين حيين

publishing date: 23/12/2016 00:33:49
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داعش ينشر فيديو يظهر إحراق جنديين تركيين حيين
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نشر تنظيم داعش في سوريا شريط فيديو يظهر إحراق جنديين تركيين وهما على قيد الحياة، في وقت تتعرض فيه القوات التركية التي تقاتل التنظيم لخسائر كبيرة.

ويظهر الفيديو رجلين يرتديان بزة عسكرية داخل قفص مقيدي اليدين ومربوطين بحبل، قبل أن يتم إحراقهما حيين.

وخلال الفيديو، ومدته 19 دقيقة، يهاجم عنصر من التنظيم باللغة التركية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، داعيا إلى إحراق تركيا وتدميرها.

     

 

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