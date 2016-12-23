توقيف شخصين يشتبه في تخطيطهما لاعتداء على مركز تجاري في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية ليل الخميس الجمعة أنها اعتقلت شخصين يشتبه في تحضيرهما لاعتداء يستهدف مركزا تجاريا في اوبرهاوزن في غرب ألمانيا.

وأوضحت شرطة إسن (غرب) أن الموقوفين شقيقان يبلغان من العمر 28 و31 عاما أصلهما من كوسوفو.

ويأتي هذا التوقيف بعد ثلاثة أيام من اعتداء بالدهس بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في العاصمة برلين، تبناه تنظيم داعش.

وأشارت الشرطة في بيان إلى أن المحقيين يحاولون تحديد ماهية هدف التخطيط لهذا الهجوم وإذا ما كان هناك آخرون متورطون به.

وبحسب المصدر نفسه، تلقت الشرطة تحذيرات من أجهزة الاستخبارات، ونشرت مساء الخميس قوات أمنية في محيط المركز التجاري وفي سوق لعيد الميلاد على مقربة من المكان.