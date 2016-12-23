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الشرطة الأسترالية تعلن إحباط "مخطط إرهابي" لشن هجمات في عيد الميلاد

publishing date: 23/12/2016 00:54:33
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الشرطة الأسترالية تعلن إحباط &quot;مخطط إرهابي&quot; لشن هجمات في عيد الميلاد
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أعلنت الشرطة الأسترالية أنها أحبطت "مخططا إرهابيا" يهدف إلى شن اعتداءات يوم عيد الميلاد في وسط ميلبورن، وأوقفت سبعة أشخاص خلال سلسلة مداهمات.

وكشف قائد شرطة ولاية فيكتوريا غراهام آشتون ان الأشخاص الموقوفين كانوا يخططون لمهاجمة أماكن رمزية في ميلبورن، مثل محطة القطار وميدان الاتحاد وكاتدرائية سانت بول.

وقال آشتون: "في الأسبوعين الماضيين  قمنا بتحقيق جنائي متصل بتشكيل ما نعتقد أنه كان مخططا إرهابيا".

  وأضاف "نعتقد أن الهدف كان تنفيذ هجوم بأساليب متعددة، على الأرجح في يوم الميلاد. الهجوم كان سيشمل تفجيرا، واستخدام متفجرات، ولدينا أدلة تدعم ذلك".

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