القوات العراقية تلقي أربعة ملايين رسالة دعم في سماء الموصل

ألقت القوة الجوية العراقية في سماء الموصل الخميس أربعة ملايين رسالة "تعاطف ودعم" لسكان المدينة التي لا تزال خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في شمال العراق، بحسب ما أعلن التحالف الدولي .

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واوضح التحالف في بيان ان "رسائل التعاطف والدعم لسكان الموصل كتبها عراقيون من كل أنحاء البلاد".

وأضاف أن هذه المبادرة "تطمئن سكان الموصل، رهائن تنظيم داعش، إلى حقيقة أنهم غير منسيين وأن باقي العراق إلى جانبهم، وينتظرون استقبالهم تضامنا بعد هزيمة" التنظيم .

وهذه المبادرة جائت نتيجة حملة "رسائل إلى الموصل" أطلقها المعهد الدولي لصحافة الحرب والسلم في 17 تشرين الأول ، وهو اليوم الذي بدأت فيه القوات العراقية هجومها لاستعادة السيطرة على آخر أكبر معاقل داعش في العراق.