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السيسي وترامب اتفقا على تأجيل التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان الاسرائيلي

publishing date: 23/12/2016 02:08:00
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السيسي وترامب اتفقا على تأجيل التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان الاسرائيلي
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 اعلنت الرئاسة المصرية ان مصر وافقت على تأجيل التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان الاسرائيلي في مجلس الامن الدولي بعد اتصال تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب.

 

واوضحت الرئاسة المصرية ان السيسي وترامب "اتفقا على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الاميركية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية".

 
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 وبحث الرئيسان الأوضاع الإقليمية وتطوراتها المتلاحقة التي تنبئ بتصاعد التحديات التي تواجه الاستقرار والسلم والأمن الدوليين لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.


وكانت مصر قدمت مشروع القرار لكنها طلبت بعد ذلك مزيدا من الوقت لاجراء مشاورات. 

 
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