اسرار الصحف 23-12-2016

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استياء بلغ القصر...صدر تبرير غير مباشر لعدم توزير نساء رداً على استياء بلغ مسامع القصر قبل أيام.قانون مخالف...يقول مسؤول سابق إن اعتماد القانون النيابي المختلط يخالف قراراً للمجلس الدستوري لا يجيز التمييز بين الدوائر.يروّج أحد المصارف لـ"ملحق" تمكن عبره من نيل حصته من "الهندسات" بمباركة رئاسية.تعقد لقاءات بين قيادات إسلامية متنوعة الاتجاهات الفكرية والسياسية للبحث في المرحلة المقبلة وكيفية التعاطي معها.يقول قيادي سنيّ في "8 آذار" إننا فوجئنا بتعاطي حلفائنا معنا بهذا الاستخفاف الى حدود الإلغاء.يقالإنّ وزراء جدداً بدأوا يراجعون السِيَر الذاتية المتوافرة في وزاراتهم تحضيراً لملء الشواغر الإدارية وتجهيز الملفات اللازمة لرفعها إلى مجلس الوزراء عند طرح بند التعيينات.تبلّغ مسؤول غير مدني من مرجع روحي معلومات خطيرة عن نشاط يشهده أحد المساجد الرئيسية في بيروت.سألت أوساط سياسية عن مدى التزام السفراء العرب والأجانب إتفاقية جنيف في شأن مهماتهم التي تُحظّر عليهم التدخّل في الشؤون الداخلية للبلدان التي يعملون فيها وخصوصاً لجهة طلب الإذن المسبق من وزارة الخارجية في شأن الزيارات والنشاطات التي يقومون بها.أكد نائب بيروتي مسيحي أن منطق الإلغاء لن يسري في دائرته لأن الإتجاه هو لتأليف لائحة نيابية توافقية تضم الجميع.رغم محاولات الرئيس سعد الحريري وفريقه الوزاري الالتفاف على معادلة الجيش والشعب والمقاومة في مواجهة العدوّين التكفيري والصهيوني، أكدت أوساط سياسية أنّ كلّ هذه المحاولات ستبوء بالفشل نظراً للسياق السياسي التصاعدي للمقاومة في لبنان، وتحديداً من خلال انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، ثم تشكيل حكومة ثلاثينية حصل فيها فريق المقاومة على حصة الأسد، ما يعني أنّ البيان الوزاري لن يكون إلا من ضمن هذا السياق من الإنجازات الداخلية من دون أية عراقيل جدية.