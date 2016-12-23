حاصباني لـ"الشرق الاوسط": تطور واضح في خط العلاقات بين لبنان والدول الخليجية

توقع وزير الصحة غسان حاصباني انجاز البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري في وقت قريب ، معتبرا ان المرحلة الراهنة تقتضي ضرورة الاسراع في معالجة ما ينتظر لبنان من استحقاقات لجهة قانون الانتخاب او الشروع في معالجة قضايا الناس المعيشية والاجتماعية.

وأكد حاصباني لـ"الشرق الاوسط" على التطور الواضح في خط العلاقات بين لبنان والدول الخليجية، لافتا الى ان هذا التطور سيؤدي الى تنشيط الاوضاع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في البلد.