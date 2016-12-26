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26 كانون الأول 2016
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تركيا تحشد وتطلب المساعدة لحسم معركة الباب

publishing date: 26/12/2016 07:47:00
episodes
المؤلف:
نيكول الحجل
نيكول الحجل
@NicoleHajal
نيكول الحجل-مذيعة أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال.ومقدمة برنامج سياسي في اذاعة صوت لبنان-الأشرفية. حائزة على شهادة صحافة مرئية ومسموعة من الجامعة اللبنانية.
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دعت تركيا أعضاء التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية إلى تقديم دعم جوي للقوات التي تدعمها تركيا وتحاصر مدينة الباب السورية الخاضعة لسيطرة التنظيم المتشدد.

واتفقت تركيا مع واشنطن على مشاركة الجيش السوري الحر وقوات محلية في عملية الرقة بعد المرحلة الأولية.

وأعلن متحدث بإسم اردوغان عن جهود دبلوماسية مكثفة تجري من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في كل أنحاء سوريا مشيرا الى إجلاء 44 ألف شخص من حلب ونقلهم إلى إدلب
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وكان قد أعلن الجيش التركي في بيان إن أكثر من 30 مدنيا قتلوا وأصيب آخرون بجروح أمس الأحد بعد أن شن تنظيم الدولة الإسلامية هجوما بمدينة الباب السورية لمنع الناس من الهرب.

ويحاصر مقاتلون من المعارضة السورية تدعمهم قوات تركية منذ أسابيع البلدة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في إطار عملية "درع الفرات" التي بدأتها تركيا قبل نحو أربعة أشهر لإخراج عناصر التنظيم المتشدد ومقاتلين أكراد من المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا. 
 
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