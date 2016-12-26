تركيا تحشد وتطلب المساعدة لحسم معركة الباب

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دعت تركيا أعضاء التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية إلى تقديم دعم جوي للقوات التي تدعمها تركيا وتحاصر مدينة الباب السورية الخاضعة لسيطرة التنظيم المتشدد.واتفقت تركيا مع واشنطن على مشاركة الجيش السوري الحر وقوات محلية في عملية الرقة بعد المرحلة الأولية.وأعلن متحدث بإسم اردوغان عن جهود دبلوماسية مكثفة تجري من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في كل أنحاء سوريا مشيرا الى إجلاء 44 ألف شخص من حلب ونقلهم إلى إدلبوكان قد أعلن الجيش التركي في بيان إن أكثر من 30 مدنيا قتلوا وأصيب آخرون بجروح أمس الأحد بعد أن شن تنظيم الدولة الإسلامية هجوما بمدينة الباب السورية لمنع الناس من الهرب.ويحاصر مقاتلون من المعارضة السورية تدعمهم قوات تركية منذ أسابيع البلدة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في إطار عملية "درع الفرات" التي بدأتها تركيا قبل نحو أربعة أشهر لإخراج عناصر التنظيم المتشدد ومقاتلين أكراد من المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا.