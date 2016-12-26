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بالفيديو - رمية ارفينغ تقود كافاليرز للفوز على ووريرز

publishing date: 26/12/2016 04:19:36
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بالفيديو - رمية ارفينغ تقود كافاليرز للفوز على ووريرز
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قادت رمية من كيري ارفينغ قبل 3.4 ثانية على النهاية كليفلاند كافاليرز لفوز مثير 109-108 على غولدن ستيت ووريرز أمس الأحد في اعادة لنهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الموسم الماضي.
 
وسجل طومسون 24 نقطة وأضاف دريموند جرين 16 نقطة. وأحرز ستيفن كوري 15 نقطة ووضعت ثلاثيته مع تبقي دقيقة واحدة و14 ثانية على النهاية غولدن ستيت في المقدمة 108-105. وسجل جيمس 15 نقطة في الربع الثالث ليبقي على كليفلاند قريبا وأحرز ارفينغ 14 نقطة في الربع الأخير ليكمل الانتفاضة.
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