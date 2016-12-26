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بالفيديو: فَرِح كثيراً عندما فتح هدية عيد الميلاد... لكن ما حصل معه بعد ذلك كان أليماً!

publishing date: 26/12/2016 04:57:00
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بالفيديو: فَرِح كثيراً عندما فتح هدية عيد الميلاد... لكن ما حصل معه بعد ذلك كان أليماً!
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إنتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه شاب تعرّض لحادثة أليمة عندما كان يفتح هدية عيد الميلاد في منزله الكائن بولاية جورجيا.

وفي التفاصيل، ظهر الشاب أندرو وودارد، سعيداً جداً وهو يجلس بالقرب من شجرة عيد الميلاد ويفتح هديته. وعندما علم أنه حصل على بلاي ستايشن فرح كثيراً وصرخ بحماس قائلاً:" لقد حصلت على بلاي ستايشن في عيد الميلاد". عندها اقترب منه هرّ وانقضّ عليه، فأصيب الشاب بجروح.
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ويذكر أن هذا الفيديو قد حصل على حوالي 30 ألف مشاهدة على موقع فيسبوك.

 
 
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