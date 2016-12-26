بالفيديو: هل منع الأمن العام فيديو كليب جوزيف عطية؟

بعدما تداولت وسائل إعلامية معلومات تفيد أن الأمن العام اللبناني قد منع عرض فيديو كليب أغنية "روح" لإحتوائه مشاهد عنف، أوضح الفنان جوزيف عطية حقيقة الموضوع في تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، فكتب "توضيح: ما يتمّ تداوله عن منع كليب أغنية 'روح' غير صحيح، لقد تمّ حظر بعض المشاهد منه". وعن موعد طرحه، أضاف عطية قائلاً "سيصدر قريباً جداً".

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في سياقٍ متصل، طرح الفنان جوزيف عطية الإعلان الترويجي الخاص بفيديو كليب أغنيته "روح" عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.