بالفيديو: هل منع الأمن العام فيديو كليب جوزيف عطية؟

ما هي هذه الفوائد؟
اليكم التفاصيل...
وقف مولدات انتاج الكهرباء
ما هي هذه التوقعات؟
توضيح: ما يتمّ تداوله عن منع كليب أغنية 'روح' غير صحيح، لقد تم حظر بعض المشاهد منه.
وسيصدر قريبا جدا. 😀#Rouh #MV #Soon
— Joseph Attieh (@josephattieh) December 25, 2016
توضيح: ما يتمّ تداوله عن منع كليب أغنية 'روح' غير صحيح، لقد تم حظر بعض المشاهد منه.
وسيصدر قريبا جدا. 😀#Rouh #MV #Soon
قريباً... #Rouh
#MusicVideo #SOON #JA #JosephAttieh #جوزيف_عطية pic.twitter.com/5igLjQkcrb
— Joseph Attieh (@josephattieh) December 25, 2016
قريباً... #Rouh
#MusicVideo #SOON #JA #JosephAttieh #جوزيف_عطية pic.twitter.com/5igLjQkcrb