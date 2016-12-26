السلطات السودانية تطلق 20 معتقلا سياسيا

ذكرت احزاب سياسية سودانية معارضة الاثنين ان السلطات السودانية اطلقت الاحد 20 من قياداتها اعتقلوا الشهر الماضي لكنها ما زالت تحتجز آخرين.

وكانت السلطات السودانية اعتقلت عددا من قيادات الاحزاب والناشطين السياسيين بعد اعلانها زيادة اسعار المنتجات النفطية بنسبة 30 بالمئة خوفا من خروج تظاهرات ضدها .

واعلن السودان مطلع تشرين الثاني زيادة اسعار الوقود بنحو 30% بسبب النقص الحاد في المحروقات نظرا لتراجع احتياطي العملة الصعبة. وادى ذلك الى ارتفاع اسعار سلع اخرى منها الادوية واثار ردود فعل غاضبة بين السكان.