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بالصور والفيديو - حريق في شجرة الميلاد في جبيل... والبلدية توضح

publishing date: 26/12/2016 06:01:30
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بالصور والفيديو - حريق في شجرة الميلاد في جبيل... والبلدية توضح
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ادى احتكاك كهربائي فجر اليوم الى إحتراق قسم من شجرة الميلاد في الشارع الروماني في جبيل، بسبب العواصف والبرق.

 

 وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جبيل، وعملت على إخمادها وأقتصرت الأضرار على الماديات.

 

واكد المكتب الاعلامي لبلدية جبيل أن خبر احتراق الشجرة الميلادية في جبيل مبالغ به، موضحا ان ما احترق منها ليس سوى جزء صغير وقد عملت الشركة المصممة على ترميمه بشكل كامل ظهر اليوم، وعادت الشجرة على حالها.

 

وفي بيان، أكد المكتب ان جبيل ستبقى تلبس زينة العيد حتى ١٥ كانون الثاني المقبل، وهي تطلب من جميع اللبنانيين ارسال رسالة نصية على الرقم ١١٠٩ من اجل المساهمة بدولار واحد لمساعدة الطفل جورج خوري الذي يحتاج الى مبلغ ٤٥ الف دولار لاجراء عملية بأقصى سرعة.

 
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