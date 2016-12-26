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26 كانون الأول 2016
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العثور على حطام الطائرة العسكرية الروسية... وهل من عمل إرهابي وراء سقوطها؟

publishing date: 26/12/2016 08:00:00
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العثور على حطام الطائرة العسكرية الروسية... وهل من عمل إرهابي وراء سقوطها؟
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عثر على جسم الطائرة العسكرية الروسية المنكوبة على عمق 27 مترا في البحر الاسود بحسب ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية.
 
وكانت الطائرة سقطت صباح امس، بعد دقائق من إقلاعها من مطار سوتشي جنوب روسيا، والتي كان على متنها 91 راكبا، بينهم أعضاء من فرقة الكسندروف الموسيقية التابعة للجيش وطاقم الطائرة وتسعة صحافيين، التي كانت متوجهة الى سوريا للمشاركة في احتفالات راس السنة في قاعدة حميميم.
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الكرملين: التحقيق لا يرجح ان يكون العمل الارهابي
أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان التحقيق في تحطم الطائرة لا يرجح ان يكون العمل الارهابي هو السبب القوي المحتمل في الحادث.
 
وصرح بيسكوف للصحافيين "تجري حاليا دراسة جميع الاحتمالات، ومن المبكر التحدث عن اي شيء بشكل مؤكد ولكن كما تعلمون فان العمل الارهابي ليس في مقدمة هذه الاحتمالات".
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