قبل أيام من حفله ليلة رأس السنة.. الموت يخطف فناناً سورياً!

في حين كان ينتظر محبّوه إستقبال عام 2017 على صوته في حفل فني كان من المقرر أن يحييه في فندق الشيراتون في دمشق، خطف الموت الفنان السوري وضاح شبلي قبل إنتهاء 2016. في التفاصيل، فارق الفنان السوري وضاح شبلي الحياة عن عمر يناهز 43 سنة إثر تعرّضه لنوبة قلبيّة.

يُذكر أن الفنان الراحل وضاح شبلي قد عُرف بغنائه القدود والموشحات الحلبيّة، بالإضافة إلى مشاركته في المسلسلات السوريّة.

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