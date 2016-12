بالفيديو: أحلام تصدم متابعيها بجرأة من نوعٍ آخر!

@masooma_makeup @tonysawayasalon @mohammed_vivid @arwadentalclinic @mysterylenses @bellaromacenter @husseinbazaza #love u #all ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻@mbc1 #arabidol #mbc #lebanon #cool #blue #stunning #queenoffashion #fashion #me #style #وليه #يلازمني_خيالك #فنانه_العرب_احلام

A video posted by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Dec 23, 2016 at 10:27pm PST