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خبر كاذب كاد يؤدي الى حرب نووية بين اسرائيل وباكستان

publishing date: 26/12/2016 06:22:12
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خبر كاذب كاد يؤدي الى حرب نووية بين اسرائيل وباكستان
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هدد وزير الدفاع الباكستاني بالرد بالمثل على اي ضربة نووية اسرائيلية بعد ان خدعه موقع اخباري بنشر خبر كاذب عن احتمال شن اسرائيل هجوم نووي ضد بلاده، ما دفعه الى الادلاء بهذه التصريحات على موقع تويتر.

 

ورد الوزير خواجة اصف على قصة مفبركة نشرها الموقع الاخباري "ايه دبليو دي نيوز" بعنوان "وزير الدفاع الاسرائيلي يقول انها اذا ارسلت باكستان قوات برية الى سوريا باية حجة فسندمر ذلك البلد بهجوم نووي".

 

  ورد الوزير الباكستاني بتغريدة الجمعة قال فيها "وزير الدفاع الاسرائيلي يهدد بالرد النووي على افتراض قيام باكستان بدور في سوريا ضد داعش (تنظيم الدولة الاسلامية). اسرائيل تنسى ان باكستان دولة نووية ايضا".

 

   الا ان وزارة الدفاع الاسرائيلية اصدرت توضيحا يرد على الوزير الباكستاني.

 

     وقالت الوزارة في تغريدة "البيان المنسوب لوزير الدفاع (موشيه) يعالون بشان باكستان لم يصدر مطلقا" ، مضيفة "التقارير التي اشار اليها وزير الدفاع الباكستاني كاذبة تماما".

 

     وترفض اسرائيل تاكيد او نفي امتلاكها اية اسلحة نووية، ولكن يعتقد على نطاق واسع انها تملك مخزونا من نحو 120 راسا نوويا وان ترسانتها النووية في تزايد. 

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