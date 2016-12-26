تعرفوا إلى نظام بطولة العالم للراليات 2017

ينطلق الموسم الجديد من بطولة العالم للراليات في 20 يناير المقبل مع فاتحة جولات البطولة رالي مونتي كارلو الذي ينتظره مئات الآلاف من عشاق الراليات حول العالم خصوصاً وأن جولة مونتي كارلو ستكون بوابة العصر الجديد لبطولة العالم للراليات ليس لناحية السيارات فحسب، بل لناحية القوانين الجديدة وأهمها: ترتيب انطلاق السائقين، حيث يكون الانطلاق في اليوم الأول حسب ترتيب بطولة العالم للراليات لفئة السائقين 2016 وفي اليومين الثاني والثلاث ينطلق السائقون بشكل معاكس لنتائج اليوم السابق.

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كما اتسعت دائرة النقاط الممنوحة للسائقين في مرحلة "النقاط الاضافية" لتشمل خمسة سائقين (ثلاثة في الموسم الماضي) وعليه توزع نقاط تلك المرحلة لموسم 2017 بين أسرع خمسة سائقين على الشكل التالي: الأسرع في المرحلة يحصل على 5 نقاط إضافية، الثاني 4 نقاط، الثالث 3 نقاط، الرابع نقطتان وخامس أسرع سائق يحصل على نقطة واحدة.

روزنامة بطولة العالم للراليات 2017