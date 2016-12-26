آخر الأخبار 26 كانون الأول 2016 المشاركة عبر البريد الالكتروني x أدخل عنوان البريد الالكتروني قصة المشتركة! x تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح متحدث باسم إردوغان: جهود دبلوماسية مكثفة تجري من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في كل أنحاء سوريا وتم إجلاء 44 ألف شخص من حلب ونقلهم إلى إدلب publishing date: 26/12/2016 06:31:19