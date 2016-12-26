شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 28 كانون الأول
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
09:30
نهاركم سعيد
القائمة
آخر الأخبار
26 كانون الأول 2016
 مشاركة
 مشاركة

متحدث باسم إردوغان: جهود دبلوماسية مكثفة تجري من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في كل أنحاء سوريا وتم إجلاء 44 ألف شخص من حلب ونقلهم إلى إدلب

publishing date: 26/12/2016 06:31:19
episodes
متحدث باسم إردوغان: جهود دبلوماسية مكثفة تجري من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في كل أنحاء سوريا وتم إجلاء 44 ألف شخص من حلب ونقلهم إلى إدلب
الإعلان
مقالات ذات صلة
رويترز: وزيرا خارجية روسيا وتركيا يؤكدان في اتصال هاتفي أهمية...
رويترز: وزيرا خارجية روسيا وتركيا يؤكدان في اتصال هاتفي أهمية...
رويترز: وزيرا خارجية روسيا وتركيا يؤكدان في اتصال هاتفي أهمية...
رويترز: وزيرا خارجية روسيا وتركيا...
وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بقرب التوصل لاتفاق بشأن وقف شامل...
وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بقرب التوصل لاتفاق بشأن وقف شامل...
وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بقرب التوصل لاتفاق بشأن وقف شامل...
وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بقرب...
المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: المنظمة ضد إجلاء...
المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: المنظمة ضد إجلاء...
المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: المنظمة ضد إجلاء...
المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة...
المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات: يمكن التوصل لاتفاق خلال...
المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات: يمكن التوصل لاتفاق خلال...
المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات: يمكن التوصل لاتفاق خلال...
المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات:...
متحدثة باسم الخارجية الألمانية: ندعو كل الأطراف في سوريا لتفادي...
متحدثة باسم الخارجية الألمانية: ندعو كل الأطراف في سوريا لتفادي...
متحدثة باسم الخارجية الألمانية: ندعو كل الأطراف في سوريا لتفادي...
متحدثة باسم الخارجية الألمانية: ندعو كل...
متحدثة باسم الخارجية الروسية: العملية المتعلقة باتفاق وقف إطلاق...
متحدثة باسم الخارجية الروسية: العملية المتعلقة باتفاق وقف إطلاق...
متحدثة باسم الخارجية الروسية: العملية المتعلقة باتفاق وقف إطلاق...
متحدثة باسم الخارجية الروسية: العملية...
مصادر دبلوماسية غربية: مسودة الاتفاق الروسي - الأميركي تدعو لوقف...
مصادر دبلوماسية غربية: مسودة الاتفاق الروسي - الأميركي تدعو لوقف...
مصادر دبلوماسية غربية: مسودة الاتفاق الروسي - الأميركي تدعو لوقف...
مصادر دبلوماسية غربية: مسودة الاتفاق...
كيري يدعو روسيا للمساعدة في التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في...
كيري يدعو روسيا للمساعدة في التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في...
كيري يدعو روسيا للمساعدة في التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في...
كيري يدعو روسيا للمساعدة في التوصل إلى...
عرض المزيد
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact