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26 كانون الأول 2016
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لا تسلكوا شارع المصارف في هذه الأيام...

publishing date: 26/12/2016 06:31:27
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لا تسلكوا شارع المصارف في هذه الأيام...
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أعلنت المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة عن تدابير سير في تاريخ 27 و 28 و 29/12/2016 بسبب انعقاد جلسة تشريعية عامة في مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري، اعتباراً من الساعة 10.30.

لذلك سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التواريخ المذكورة وحتى الإنتهاء.
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