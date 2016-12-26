شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 28 كانون الأول
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
09:30
نهاركم سعيد
القائمة
آخر الأخبار
26 كانون الأول 2016
 مشاركة
 مشاركة

متحدث باسم إردوغان: ندعو التحالف بقيادة واشنطن ضد الدولة الإسلامية لتقديم دعم جوي للعملية التركية قرب مدينة الباب السورية

publishing date: 26/12/2016 06:35:56
episodes
متحدث باسم إردوغان: ندعو التحالف بقيادة واشنطن ضد الدولة الإسلامية لتقديم دعم جوي للعملية التركية قرب مدينة الباب السورية
الإعلان
مقالات ذات صلة
متحدث باسم إردوغان يؤكد عدم مشاركة تركيا في أي عملية محتملة في...
متحدث باسم إردوغان يؤكد عدم مشاركة تركيا في أي عملية محتملة في...
متحدث باسم إردوغان يؤكد عدم مشاركة تركيا في أي عملية محتملة في...
متحدث باسم إردوغان يؤكد عدم مشاركة...
متحدث باسم الرئاسة التركية: مزاعم إرسال تركيا أسلحة إلى مناطق...
متحدث باسم الرئاسة التركية: مزاعم إرسال تركيا أسلحة إلى مناطق...
متحدث باسم الرئاسة التركية: مزاعم إرسال تركيا أسلحة إلى مناطق...
متحدث باسم الرئاسة التركية: مزاعم...
رويترز: المتحدث باسم التحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية يؤكد أن...
رويترز: المتحدث باسم التحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية يؤكد أن...
رويترز: المتحدث باسم التحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية يؤكد أن...
رويترز: المتحدث باسم التحالف الدولي ضد...
متحدث باسم إردوغان: اتفقنا مع واشنطن على مشاركة الجيش السوري...
متحدث باسم إردوغان: اتفقنا مع واشنطن على مشاركة الجيش السوري...
متحدث باسم إردوغان: اتفقنا مع واشنطن على مشاركة الجيش السوري...
متحدث باسم إردوغان: اتفقنا مع واشنطن...
الجيش التركي: المقاتلات التركية نفذت ضربات على أهداف للدولة...
الجيش التركي: المقاتلات التركية نفذت ضربات على أهداف للدولة...
الجيش التركي: المقاتلات التركية نفذت ضربات على أهداف للدولة...
الجيش التركي: المقاتلات التركية نفذت...
إردوغان: القوى المدعومة من تركيا ستتوجه إلى مدينة منبج السورية...
إردوغان: القوى المدعومة من تركيا ستتوجه إلى مدينة منبج السورية...
إردوغان: القوى المدعومة من تركيا ستتوجه إلى مدينة منبج السورية...
إردوغان: القوى المدعومة من تركيا ستتوجه...
إردوغان: هدف العملية التي تدعمها تركيا في سوريا هو الوصول إلى...
إردوغان: هدف العملية التي تدعمها تركيا في سوريا هو الوصول إلى...
إردوغان: هدف العملية التي تدعمها تركيا في سوريا هو الوصول إلى...
إردوغان: هدف العملية التي تدعمها تركيا...
العبادي: من واجب التحالف الذي تقوده واشنطن منع متشددي تنظيم...
العبادي: من واجب التحالف الذي تقوده واشنطن منع متشددي تنظيم...
العبادي: من واجب التحالف الذي تقوده واشنطن منع متشددي تنظيم...
العبادي: من واجب التحالف الذي تقوده...
عرض المزيد
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact