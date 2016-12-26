سرق الهدايا ليقدّمها الى أولاده في عيد الميلاد... كيف كان مصيره؟

الإعلان

سُجن أب ليلة عيد الميلاد بعدما حاول سرقة بعض السلع من أحد المتاجر ليهديها الى أولاده.وفي التفاصيل، ألقت الشرطة في استكتلندا القبض على إيان هاملتون، البالغ من العمر 42 عاماً، وهو يسرق بعض السلع مثل العطور من متجر B & M بعد ظهر يوم الجمعة الفائت.وبدلاً من أن يقوم الأب بتقديم هذه الهدايا، التي بلغت قيمتها حوالي 177 دولاراً أميركيا، التي سرقها الى أطفاله يوم عيد الميلاد، سُجن لمدة 5 أشهر.