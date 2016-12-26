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متحدث باسم إردوغان: اتفقنا مع واشنطن على مشاركة الجيش السوري الحر وقوات محلية في عملية الرقة بعد المرحلة الأولية

publishing date: 26/12/2016 06:46:08
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متحدث باسم إردوغان: اتفقنا مع واشنطن على مشاركة الجيش السوري الحر وقوات محلية في عملية الرقة بعد المرحلة الأولية
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