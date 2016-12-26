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26 كانون الأول 2016
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بالفيديو- جنبلاط يحتفل ويرقص ويشرب...

publishing date: 26/12/2016 07:02:54
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بالفيديو- جنبلاط يحتفل ويرقص ويشرب...
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انتشر فيديو للنائب وليد جنبلاط على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه محتفلا مع اصدقائه.
 
وكان جنبلاط على طبيعته يرقص ويحتسي المشروب وسط جوّ من الفرح.
 
 
 
 
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