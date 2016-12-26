دريان: لا يجوز التذرّع بأن الحكومة قصيرة العمر

حضرت التطورات السياسية في دار الفتوى في لقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي شدد على أنه لا يجوز التذرّع بأن الحكومة قصيرة العمر وأنها حكومة انتخابات، بل عليها مسؤوليات وواجبات وعليها أن تنقذ الوطن والمواطن من أوجاعه.

كذلك، بحث دريان في التطورات مع وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني الذي أكد أن الأجواء إيجابية.

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