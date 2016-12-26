اليكم هذه النصائح... لزيادة الخصوبة لدى الرجال!

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عندما يعاني الثنائي من مشاكل في الإنجاب، قد تكمن المشكلة في بعض الحالات في نوعية السائل المنوي وانخفاض قدرات الحيوانات المنوية في تخصيب البويضة.سنقدّم لكم في ما يلي نصائح عدة ستساعدكم في تعزيز الحيوانات المنوية وزيادة نسب الخصوبة لدى الرجال:-الحفاظ على الوزن: وفقاً لدراسة أجراها فريق مختبر طب علم الأحياء Unilabs-Eylau في باريس، والذي تم نشرها في مؤتمر الجمعية الأوروبية للتناسل البشري، إن الوزن، زيادته أو نقصانه، يؤثر على الحيوانات المنوية ويقلّل من حركتها. وبالتالي، فإن الحفاظ على الوزن الطبيعي والصحي يحسّن نوعية الحيوانات المنوية والهرمونات الجنسية.-الابتعاد عن العادات السيئة: إن التدخين والكحول والمخدرات هي مسؤولة بشكل أساسي عن انخفاض عدد الحيوانات المنوية وحركتها وتكوّنها. من المفضلّ التوقف عن هذه العادات، 3 أشهر على الأقل، لتحسين الخصوبة. كذلك، من المستحسن أيضاً الحدّ من تناول الكافيين، فقط 300 مليغرام يومياً، لتجنّب تأثيرها على نوعية الحيوانات المنوية.-ممارسة الرياضة بانتظام: إن الرياضة تساعد الإنسان في الحفاظ على صحته الجيدة، كما إنها تساعده أيضاً في تحسين الخصوبة لديه وزيادة إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال.إن المجهود البدني يزيد من إفراز هرمون التستوستيرون الذي يساهم في تكوين الحيوانات المنوية.