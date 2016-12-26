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26 كانون الأول 2016
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صانع صابون من حلب يشتهر في باريس

publishing date: 26/12/2016 08:08:40
episodes
المؤلف:
ريتا قربان خوري
ريتا قربان خوري
@ritakhoury10
محررة في قسم الاخبار في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال /حائزة على إجازة في الصحافة من الجامعة اللبنانية - كلية الاعلام والتوثيق
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فتح صانع صابون سوري، فرّ من حلب بعد قصف المصنع الذي كان يعمل به، متجرا في إحدى ضواحي باريس لإنعاش حرفته التقليدية التي يقول إنها ترجع لآلاف السنين.
  
غادر حسن الحرستاني سوريا في عام 2012 أولا إلى لبنان وبعد عامين انتقل إلى فرنسا بدعوة من سمير قنسطنطيني وهو طبيب فرنسي سوري كان يستورد بالفعل الصابون الحلبي التقليدي المتميز.
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وقال الحرستاني الذي يسوق صابونه على الانترنت وعبر متجر في أنجير في غرب فرنسا باسم تجاري هو حلب "في حلب ينتج هذا الصابون منذ نحو ثلاثة آلاف عام.

وقال قنسطنطيني "حلب قًصفت والناس فروا إلى الشوارع لم يعد لديهم بيوت... هذه وسيلة نواصل بها تخليد تقاليدنا."
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