شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 28 كانون الأول
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
09:30
نهاركم سعيد
القائمة
الميلاد على الLBCI
26 كانون الأول 2016
 مشاركة
 مشاركة

بالصور - الإعتداء على مغارة الميلاد في البربارة

publishing date: 26/12/2016 09:25:34
episodes
بالصور - الإعتداء على مغارة الميلاد في البربارة
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أعلنت بلدية "البربارة" عبر صفحتها على فايسبوك، عن الاعتداء على مغارة الميلاد في حديقة الشهيد نجيب واكيم في بلدة البربارة – قضاء جبيل الأحد.
 
واكدت البلدية ان التحقيق جاري لعمرفة الفاعلين.
الإعلان

 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact