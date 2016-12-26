شاهد كيف بدا قمر كوكب زحل !

التقطت مركبة كاسيني الفضائية التابعة لناسا صورة عالية الدقة للقمر باندورا الذي يدور حول كوكب زحل. ويمكن رؤية قمر باندورا الذي يصل قطره لنحو 84 كم، بوضوح ضمن حفرة كبيرة.

ويُعتقد أن مدار القمر حول كوكب زحل غير منتظم مع الأقمار الأخرى التي تعترض مساره، مما يسبب تشكل حفر على سطحه الجليدي!

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