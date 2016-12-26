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26 كانون الأول 2016
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شاهد كيف بدا قمر كوكب زحل !

publishing date: 26/12/2016 10:11:46
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شاهد كيف بدا قمر كوكب زحل !
المؤلف:
ريتا قربان خوري
ريتا قربان خوري
@ritakhoury10
محررة في قسم الاخبار في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال /حائزة على إجازة في الصحافة من الجامعة اللبنانية - كلية الاعلام والتوثيق
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التقطت مركبة كاسيني الفضائية التابعة لناسا صورة عالية الدقة للقمر باندورا الذي يدور حول كوكب زحل. ويمكن رؤية قمر باندورا الذي يصل قطره لنحو 84 كم، بوضوح ضمن حفرة كبيرة.
ويُعتقد أن مدار القمر حول كوكب زحل غير منتظم مع الأقمار الأخرى التي تعترض مساره، مما يسبب تشكل حفر على سطحه الجليدي!
 
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