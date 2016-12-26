شابة خسرت 60 كيلوغراماً... اليكم صورها قبل وبعد!

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استطاعت شابة تبلغ من العمر 28 عاماً أن تخسر 60 كيلوغراماً في غضون 12 شهراً.وقد خضعت الشابة كاتي باركر، التي تعمل ممرضة، لعملية جراحية في المعدة كي تخسر الوزن وذلك بعدما أدركت أن وزنها الزائد أثّر على تأديتها لمتطلبات وظيفتها، وقالت إن هذه العملية قد غيّرت حياتها بالكامل.والجدير بالذكر أن الشابة كانت تفرط في تناول الوجبات السريعة والدسمة فوصل وزنها الى حوالي 130 كيلوغراماً. وبعد مرور سنة على خضوعها للعملية الجراحية أصبحت تزن حوالي 70 كليوغراماً.ولفتت كاتي الى أنها أصبحت الآن أكثر سعادة من قبل خصوصاً وأنها باتت قادرة على القيام بأعمال لم تقدم عليها في السابق، ومشيرة الى أنها ذهبت الى البحر للمرة الأولى منذ 17 عاماً.