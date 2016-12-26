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التحكم المروري: تحويل السير من شارع مار متر نحو ساسين باتجاه اوتيل ديو بسبب كثافة السير على جادة شارل مالك في الاشرفية

publishing date: 26/12/2016 11:00:40
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التحكم المروري: تحويل السير من شارع مار متر نحو ساسين باتجاه اوتيل ديو بسبب كثافة السير على جادة شارل مالك في الاشرفية
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