تسعة قتلى و45 جريحا بانقلاب حافلة وسط المغرب

قتل تسعة اشخاص وأصيب 45، 15 منهم في حال خطرة، في انقلاب حافلة كانت تقل مجموعة من الشباب في طريق عودتهم من رحلة على الطريق الوطنية الرقم 4 الرابطة بين فاس وسيدي قاسم، وسط المغرب، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

واضافت وكالة الأنباء الرسمية عن سلطات إقليم سيدي قاسم ان الحافلة كانت تقل مجموعة من الشباب في طريق عودتهم إلى مدينة مشرع بلقصيري بعد نهاية رحلة استجمامية نظمتها إحدى الجمعيات.

وتولت سيارات الاسعاف نقل المصابين إلى الوحدات الاستشفائية، فيما فتح تحقيق لتحديد ظروف الحادث الذي يعد من أسوأ حوادث السير التي شهدها المغرب مؤخرا.