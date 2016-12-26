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26 كانون الأول 2016
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دول البلقان ترحل مهاجرين بشكل غير شرعي

publishing date: 26/12/2016 11:59:45
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دول البلقان ترحل مهاجرين بشكل غير شرعي
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حذرت مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين من ارتفاع حالات الترحيل غير الشرعية لمهاجرين راغبين في الوصول الى دول اوروبا الغربية على طول ما يسمى بطريق البلقان.

  

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية ماريانا ميلينكوفسكا ان نحو الف شخص من الشرق الاوسط وآسيا وافريقيا "طردوا في تشرين الثاني على طول طريق البلقان".

 

   وسلك مئات آلاف المهاجرين طريق البلقان عابرين مقدونيا وصربيا وكرواتيا والمجر في سعيهم للوصول الى اوروبا الغربية من اليونان قبل ان يتم اغلاق هذه الطريق في اذار.

     

وحذرت منظمة غير حكومية معنية بحقوق الانسان من ان عددا متزايدا من المهاجرين المسجلين رسميا "رحلوا بطريقة غير شرعية" من صربيا الى بلغاريا ومقدونيا. 

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