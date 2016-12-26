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اسرائيل تؤجل زيارة رئيس وزراء اوكرانيا بعد تأييد كييف قرار ادانة الاستيطان

publishing date: 26/12/2016 12:37:11
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اسرائيل تؤجل زيارة رئيس وزراء اوكرانيا بعد تأييد كييف قرار ادانة الاستيطان
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اجلت اسرائيل زيارة مقررة لرئيس الوزراء الاوكراني هذا الاسبوع بعد تأييد كييف قرار ادانة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة في مجلس الامن الدولي، بحسب ما اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ايمانويل نحشون.

 

  واوضح نحشون انه "تم تأجيل زيارة رئيس الوزراء الاوكراني الى اسرائيل لاجل غير مسمى عقب تصويت بلاده في مجلس الامن".

     

واكدت الوزارة ايضا ان وزارة الخارجية الاوكرانية استدعت سفير اسرائيل في كييف.

  

وكان من المقرر ان يقوم رئيس الوزراء الاوكراني فولوديمير غرويسمان بزيارة لاسرائيل هذا الاسبوع.

    

ومن جهتها، استنكرت وزارة الخارجية الاوكرانية في كييف في بيان "ردود الفعل الانفعالية لبعض المسؤولين الاسرائيليين بشأن التصويت في نيويورك" مؤكدة انها ترغب بالحفاظ على علاقات ودية مع اسرائيل. 

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