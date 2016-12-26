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26 كانون الأول 2016
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بعدما رفض تقديم الشاي لإردوغان... هكذا عوقبَ!

publishing date: 26/12/2016 13:11:30
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بعدما رفض تقديم الشاي لإردوغان... هكذا عوقبَ!
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أودع مسؤول مطعم تركي السجن، بتهمة "اهانة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان" وذلك بعد قوله انه يرفض تقديم الشاي له، بحسب ما اوردت صحيفة "جمهوريت" المعارضة.
 
ووضع "سينول بوران" رهن الحبس الاحتياطي مساء الاحد، بحسب الصحيفة والتي سجن رئيس تحريرها والعديد من صحافييها الشهر الماضي.
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واتهم بوران بأنه تلفظ بعبارات غير ودية ازاء الرئيس التركي، حين اكد انه سيرفض تقديم الشاي له اذا زار مقر الصحيفة.
 
وأثناء استجوابه نفى بوران أن يكون أهان الرئيس، لكنه اقر بانه قال انه لن يقدم له الشاي.
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