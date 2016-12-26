كاميرات المراقبة تؤكد عبور انيس العامري لفرنسا

اكد تحليل مضمون كاميرات المراقبة ان انيس العامري المشتبه بتنفيذه اعتداء برلين والذي قتلته الشرطة الايطالية الجمعة في ميلانو، عبر فعلا مدينة ليون في وسط شرق فرنسا، وفق ما افاد مصدر قريب من التحقيق.

وأضاف المصدر انه "تم رصد شخص تنطبق عليه مواصفات القاتل بعد ظهر الخميس 22 كانون الاول على رصيف المحطة وهو يرتدي قبعة ويحمل حقيبة ظهر"، مؤكدا بذلك معلومات تداولتها الصحافة.

وأوضح ان التحقيق يتواصل لتحديد كيفية مغادرة العامري للعاصمة الالمانية متوجها الى فرنسا ومنها الى ايطاليا.